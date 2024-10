Migranti, Amsterdam: "L'idea di un centro di rimpatrio in Uganda è seria, ne parliamo con Roma"

"L'idea" al vaglio del governo olandese di creare centri di rimpatrio per migranti in Uganda "è seria: ne parliamo con Italia e Danimarca alla riunione". Lo ha detto il premier Dick Schoof al suo arrivo al vertice Ue sui flussi migratori, precisando che ci sono "molte complessità da analizzare". Ma è comunque in linea con "il principio sostenuto da diversi governi europei di avere centri nei Paesi d'origine". I Paesi Bassi guardano "con interesse" al protocollo Italia-Albania, "speriamo di sentire dall'Italia come va e vediamo come possiamo lavorare insieme su questo", ha spiegato.