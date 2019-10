Migranti, Open Arms: rotta verso Malta per far sbarcare 44 naufraghi

La nave dell'Ong Open Arms "si sta dirigendo verso Malta e attende di poter far sbarcare in sicurezza i 44 naufraghi a bordo che hanno bisogno di cure e assistenza immediata". Lo ha riferito il fondatore dell'organizzazione, Oscar Camps, scagliandosi contro l'Ue per il naufragio di Lampedusa: "Quello che accade nel Mediterraneo centrale è vergognoso, l'omissione di soccorso da parte degli Stati è consapevole e sistematizzata".