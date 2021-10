Migranti, Open Arms: partenze continue, maltempo non frena chi è disperato

Il maltempo non ferma le partenze dei migranti verso il nostro Paese. "Continuano ad attraversare il mare: è chiaro che l'estate è il periodo più idoneo, ma c'è sempre chi parte", ricorda l'ong Open Arms. "Lo dimostrano anche i fatti di questi giorni che registrano tantissimi sbarchi autonomi, oltre ai soccorsi delle ong, per un totale di 500 persone portate in salvo: il maltempo non frena chi è disperato".