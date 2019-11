Migranti, Open Arms: "Affidati a Malta i 15 naufraghi salvati"

I 15 migranti messi in salvo da Open Arms sono stati trasbordati su una motovedetta maltese. E' stata la stessa Ong ad annunciarlo via Twitter. "Con ore di ritardo - ha scritto -, in piena tormenta, dopo aver atteso a lungo istruzioni da autorità maltesi, abbiamo finalmente potuto trasferire le persone a bordo di Open Arms su un'imbarcazione di La Valletta. Che l'Europa sia un nuovo inizio per tutti voi! #ognivitaconta".