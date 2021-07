Migranti, Oim: nel 2021 raddoppiati morti in mare verso l'Europa

Il numero di migranti e rifugiati morti mentre provavano a raggiungere l'Europa via mare è più che raddoppiato quest'anno rispetto ai primi sei mesi del 2020. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), precisando che i migranti morti in mare fra gennaio e giugno sono 1.146. La rotta del Mediterraneo centrale fra Libia e Italia è stata quella con più vittime, con 741 morti.