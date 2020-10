Migranti, Oim: almeno 15 morti in un naufragio in Libia

Un naufragio "al largo delle coste di Sabratha, in Libia, ha provocato martedì almeno 15 vittime". Lo scrive su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni in Libia, precisando che "cinque sopravvissuti sono stati portati a riva dai pescatori". Secondo l'Oim quest'anno 500 persone sono morte nel Mediterraneo centrale, alcune per ritardi dei soccorso. "Vergognosa la mancanza di sforzi degli Stati per salvare vite umane".