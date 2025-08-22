Logo Tgcom24
il tragico bilancio

Migranti, Oim: 400 morti e 318 dispersi nel Mediterraneo centrale nel 2025

22 Ago 2025 - 01:14
Almeno 400 persone sono morte e 318 risultano disperse sulla rotta dei migranti nel Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 16 agosto. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) dell'Onu in Libia, nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l'agenzia delle Nazioni Unite, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 14.554, di cui 12.617 uomini, 1.324 donne, 468 minori e 145 di cui non si conoscono i dati di genere.

migranti

