Migranti,Oim: 2mila morti in mare nel 2018, sbarchi record in Spagna

Non si ferma la tragedia dei migranti morti in mare mentre cercano di raggiungere l'Europa: 1.987 persone hanno perso la vita nei primi dieci mesi del 2018. Lo riporta l'Oim nel suo ultimo report, confermando che l'emergenza dei flussi si è spostata verso la Spagna, dove nel solo mese di ottobre sono sbarcati in 10mila. In dieci mesi, rileva l'organizzazione, gli sbarchi via mare in Europa sono stati 97.857 di cui il 48% (47.433) in Spagna.