Migranti Ocean Viking, Commissione Ue lavora a un piano d'emergenza

Il caso dei migranti della Ocean Viking continua a far discutere in sede Ue.

La Commissione europea chiede una riunione straordinaria dei ministri degli Interni per discutere del tema nel pieno dello scontro fra Italia e Francia per i ricollocamenti. Lo riferisce il vicepresidente Margaritis Schinas, spiegando che "a Bruxelles si sta elaborando un piano di emergenza per risolvere le crescenti tensioni tra i Paesi dell'Ue su come affrontare i richiedenti asilo salvati in mare". Il vertice dovrebbe essere convocato dalla Repubblica Ceca, che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio.