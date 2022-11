Francia respinge in Italia decina di migranti al confine | La nave Ocean Viking a Tolone | Ue, si lavora a un vertice ad hoc

"Per fare progressi sostenibili abbiamo bisogno di procedere con determinazione in Europa nel contesto della riforma del sistema comune di asilo. Il meccanismo di solidarietà concordato nel giugno 2022, con il quale i diversi Stati si impegnano in diversa misura ad alleggerire il carico dei Paesi di frontiera del Sud, è in questo senso un primo passo molto importante. La Germania accoglie in questo contesto 3.500 migranti". È quanto detto dal portavoce del ministero dell'Interno tedesco in merito alla domanda se Berlino intenda seguire l'appello di Parigi a non attenersi più al meccanismo di solidarietà.