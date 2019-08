Migranti Ocean Viking, Malta: saranno distribuiti in sei Paesi Ue

C'è l'accordo sul destino dei 356 migranti a bordo della nave Ocean Viking. Lo annuncia il premier maltese Joseph Muscat su Twitter: "Malta trasferirà queste persone su navi militari maltesi in acque internazionali e le porterà a terra. Tutti i migranti saranno distribuiti in altri Paesi europei: Francia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania". "Nessuno resterà a Malta", precisa Muscat.

L'accordo, aggiunge il premier maltese, è stato trovato in seguito a "discussioni con la Commissione europea e un certo numero di Stati membri, soprattutto Francia e Germania".



E proprio il ministro dell'Interno francese, Christian Castaner, ha fatto sapere con un post sui social che "la Francia ribadisce la propria solidarietà: 150 persone saranno accolte nei prossimi giorni sul nostro territorio". Il ministro ha anche ringraziato "le autorità maltesi per l'intesa che consentirà lo sbarco dei migranti a Malta per poi essere redistribuiti in altri 6 Paesi europei. Insieme siamo riusciti a costruire una soluzione europea".