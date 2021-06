Migranti, nave Msf ancora in attesa di un "porto sicuro"

E' ancora in attesa di risposta la richiesta di un "porto sicuro" avanzata alle autorità italiane e a quelle maltesi dalla nave Geo Barents di Medici senza Frontiere, che nei giorni scorsi ha portato a termine quattro interventi di soccorso nel Mediterraneo. Sull'imbarcazione della Ong si trovano in questo momento 410 migranti, tra i quali numerose donne, una delle quali incinta, e 99 minori, quasi tutti non accompagnati.