Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 17 dispersi

Un'imbarcazione con a bordo 19 persone è naufragata al largo della Tunisia. Lo ha reso noto, via Twitter, il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Flavio Di Giacomo, secondo cui sarebbero 17 i dispersi mentre due donne sono sopravvissute. Il barcone sarebbe partito da Zwuara, in Libia.