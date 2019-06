Migranti, naufragio al largo della Spagna: almeno 22 dispersi

Almeno 22 migranti sono dispersi nel Mediterraneo dopo che il barcone sul quale tentavano di raggiungere l'Europa dal Nordafrica ha avuto un'avaria. Lo rende noto il soccorso marittimo spagnolo, precisando di essere stato allertato da un traghetto che aveva tratto in salvo 27 persone. Sei dei 27 migranti salvati, tra i quali una ragazzina, sono stati trasportati in elicottero per motivi di salute.