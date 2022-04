Migranti, naufragio al largo della Libia: diversi morti e dispersi

Una nave con a bordo migranti si è capovolta al largo delle coste libiche: almeno 35 persone sono morte o disperse (per ora sono stati recuperati 6 cadaveri).

Lo ha fatto sapere l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Il naufragio è avvenuto al largo di Sabratha, importante punto di partenza per i migranti che tentano di attraversare il mar Mediterraneo. Non è chiaro cosa abbia causato il ribaltamento della barca di legno.