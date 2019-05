Migranti, Moavero: "Da Bruxelles sono mancate le proposte"

Sulla politica delle migrazioni, la Commissione europea "non ha fatto tutte le proposte che potevano essere fatte". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, aggiungendo che "dovrebbe essere priorità del Parlamento europeo che sarà eletto a maggio" dare uno stimolo alla discussione. La Commissione, ha concluso, si è "concentrata sulla relocation degli aventi diritto all'asilo, per tutti gli altri non c'è stata una risposta reale europea".