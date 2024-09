Migranti, Meloni: "D'accordo con Starmer per esplorare soluzioni nuove | I centri in Albania saranno attivi tra qualche settimana"

"Per quello che riguarda il tema dell'autorizzazione ai missili di lungo raggio, in Italia, come voi sapete, non è in discussione - ha sottolineato la premier - ma sono tutte decisioni che noi condividiamo ovviamente con i nostri alleati. Lo dico semplicemente per dire che non va letto, come invece mi è sembrato che in alcuni casi si facesse, come un indietreggiare rispetto al sostegno all'Ucraina. Chiaramente ognuno ha i propri riferimenti per prendere queste decisioni, e noi abbiamo preso la nostra, ma penso che si veda e si continui a vedere come il sostegno italiano all'Ucraina sia un sostegno a 360 gradi, che andrà avanti fin quando è necessario che ci sia quel sostegno", ha proseguito Meloni soffermandosi sulla situazione ucraina.