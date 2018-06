Migranti, Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico

La first lady americana, Melania Trump, si è recata a sorpresa al confine fra Usa e Messico. Lo fa sapere la Casa Bianca. La moglie del presidente Usa è arrivata in Texas e ha visitato una struttura di accoglienza per i bambini migranti separati dai genitori. "Sono qui per apprendere" sul funzionamento della struttura e "per chiedervi cosa posso fare per aiutare a ricongiungere i bambini con le loro famiglie", ha detto.