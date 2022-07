Migranti, Mattarella: "No al respingimento delle persone sulle navi"

Parlando da Lusaka, davanti all'assemblea parlamentare zambiana, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affrontato la questione dei migranti.

"Il presidente zambiano ha detto che servono canali formali per arrestare il problema dei migranti alla fonte, lavorando insieme, nella convinzione che non sia salutare respingere le persone sulle navi una volta ottenuto l'accesso nei vostri Paesi, mentre è possibile evitare questo in anticipo, in modo proattivo. Io sottoscrivo queste parole", ha detto.