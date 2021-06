Migranti, lettera Med5 a Ue per sbloccare stallo su Agenzia asilo 

dal-web

I Paesi Ue del Mediterraneo, i cosiddetti Med5 (Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta) hanno scritto alla presidenza di turno portoghese per sbloccare lo stallo sulle trattative sul regolamento dell'Agenzia europea per l'asilo (Easo). "In uno spirito costruttivo e di compromesso, siamo pronti a separare la trasformazione dell'Agenzia europea per l'asilo dal dibattito più ampio" sull'immigrazione, si legge nella lettera.