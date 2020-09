Migranti, Lamorgese in Algeria: "Velocizzare i rimpatri"

L'impegno ad attuare nuovi modelli operativi per velocizzare le procedure di rimpatrio è stato al centro dell'incontro avvenuto ad Algeri tra il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e il suo omologo algerino, Kamel Beldjoud. Lamorgese ha annunciato che proporrà un nuovo accordo in materia di sicurezza tra i due Paesi, con l'adozione di più strette forme di cooperazione tra le forze di polizia per contrastare la criminalità e il terrorismo.