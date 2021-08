ansa

La guardia costiera tunisina ha sventato nel fine settimana undici operazioni di emigrazione illegale, fermando in tutto 188 migranti a bordo di varie imbarcazioni in diverse regioni del Paese dirette in Italia. Lo rende noto il ministero dell'Interno di Tunisi. A Sfax, Nabeul, Raoued e Korba, invece, sono state arrestate 15 persone in case abbandonate che "stavano progettando di attraversare illegalmente i confini marittimi", si legge in un comunicato.