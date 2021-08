Blaszczak ha anche parlato di un maggiore impegno dell'esercito - che già schiera 900 militari accanto alle guardie di frontiera, lungo i 400 km del confine - nella zona. A quel confine, ora segnato in lunghi tratti dal filo spinato - denuncia la Polonia - arrivano già molti migranti asiatici e mediorientali, che premono anche su Lituania e Lettonia. Secondo Varsavia, 1.935 persone hanno tentato di entrare sul suo territorio la scorsa settimana: 1.175 sono stati respinti e 760 sono finiti nei centri per i migranti polacchi.

Strasburgo impone aiuti agli afghani bloccati al confine Proprio sul confine tra Polonia e Bielorussia 32 afghani sono bloccati da due settimane. La Corte europea dei diritti umani (Cedu) è intervenuta per cercare di alleviare le loro sofferenze e ha deciso di imporre, fino al 15 settembre, a Varsavia una serie di "misure urgenti", in particolare di approvvigionare il gruppo con cibo, acqua, vestiti, cure mediche adeguate, e se possibile un riparo temporaneo. La Cedu ha tuttavia specificato che questa richiesta non impone al Paese di lasciare entrare queste persone sul territorio. Un provvedimento uguale è stato preso anche per un gruppo di 41 iracheni d'origine curda bloccati al confine tra la Lituania e la Bielorussia.

Leggi Anche Rischio ondata di profughi dall'Afghanistan, la Grecia ha eretto un muro di 40 km al confine con la Turchia

A rivolgersi alla Corte sono stati i due gruppi che vorrebbero entrare rispettivamente in Polonia e Lituania per chiedere asilo, ma che al momento non possono entrarvi né tornare in Bielorussia. Nel chiedere alla Corte di Strasburgo di intervenire gli afghani e gli iracheni dicono che la situazione in cui si trovano viola tra gli altri il loro diritto alla vita.

L'appello di Amnesty Sui migranti bloccati al confine polacco è intervenuta anche Amnesty International. "La Polonia - ha fatto sapere l'organizzazione in una nota - consenta l'ingresso e fornisca assistenza umanitaria a un gruppo di 32 persone dall'Afghanistan che sono state trattenute al confine tra Polonia e Bielorussia senza cibo, acqua pulita, riparo e medicine per due settimane dopo essere state respinte dalla Polonia". Lunedì una delegazione di Amnesty ha visitato Usnarz Górny, l'area dove il gruppo - quattro donne, 27 uomini e una ragazza di 15 anni - è intrappolato da 15 giorni. L'Ong ha raccolto i racconti sull'uso della forza e delle minacce di violenza da parte delle guardie di frontiera polacche nel respingere il gruppo.