Migranti, la Polonia accusa la Bielorussia di "terrorismo di Stato"

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha accusato la Bielorussia di "terrorismo di Stato" per il suo ruolo nella crisi dei migranti al confine tra i due Paesi. Migliaia di migranti sono bloccati alla frontiera in un clima gelido, nel tentativo di entrare in Polonia, membro dell'Ue. Sono accampati in tende appena dentro la Bielorussia, intrappolati tra le guardie polacche da un lato e quelle bielorusse dall'altro.