Migranti, la Ocean Viking chiede un porto a Italia e Malta

La Ocean Viking ha inviato a Malta e all'Italia la richiesta di un porto sicuro per sbarcare i 218 migranti che si trovano a bordo, salvati in quattro distinte operazioni di soccorso. Lo ha scritto su Twitter Sos Mediterranee, sottolineando che le autorità libiche "non hanno fornito un'alternativa a Khoms per sbarcare le persone salvate" e che in ogni caso la nave non riporterà i migranti in Libia.