Migranti, la Alan Kurdi verso Malta: l'Ong Sea-Eye attacca Salvini

La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea-Eye è diretta verso Malta, dove chiederà un porto sicuro dopo che l'Italia ha negato l'approdo a Lampedusa. Lo fa sapere l'organizzazione, ribadendo che i bambini e le madri non hanno accettato di sbarcare per non essere separati dai padri. Sea-Eye attacca poi il ministro Salvini che "non ha umiliato solo i naufraghi, ma sfrutta tutto e tutti per ottenere il massimo vantaggio possibile da questa situazione".