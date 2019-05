Migranti, l'Ue all'Italia: "Urgenti accordi temporanei su sbarchi"

Arrivare a una conclusione delle discussioni sugli accordi temporanei sugli sbarchi "ora è diventato urgente, anche a causa della situazione in Libia". A sostenerlo, in una lettera di risposta al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, è la commissione Ue. Secondo cui l'impegno italiano per raggiungere "una massa critica di Stati e attuare tali intese nel breve termine, ora è essenziale".