Migranti, l'Ue: "130 morti sono una tragedia europea"

Quella "delle 130 vite perse nel Mediterraneo" nei giorni scorsi è "una tragedia europea". Lo ha dichiarato la commissaria europea all'Asilo, Ylva Johansson, presentando un'iniziativa sui rimpatri volontari dei migranti e parlando del terribile naufragio avvenute in acque libiche la settimana scorsa. "Dobbiamo fare di tutto per salvare le vite. Per questo abbiamo bisogno che il Patto sull'asilo diventi operativo", ha aggiunto.