Migranti, Kurz: il sistema Ue di redistribuzione dei richiedenti asilo ha fallito

La redistribuzione in Europa dei richiedenti asilo "ha fallito". Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Molti Stati non la vogliono" ha quindi aggiunto facendo riferimento ai Paesi dell'Europa centrale che si rifiutano di accogliere i migranti arrivati in Italia o in Grecia. "Il sistema non può funzionare così, ma con una migliore difesa delle frontiere esterne".