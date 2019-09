Migranti: Italia, Francia, Germania e Malta divise su ripartizioni

Sull'ipotesi di una ripartizione dei migranti salvati nel Mediterraneo, restano distanti le posizioni di Italia, Germania, Francia e Malta. I ministri degli Esteri dei 4 Paesi prenderanno parte a un incontro in programma alla Valletta, una sorta di tappa interlocutoria in attesa del Consiglio Affari interni dell'Ue di ottobre. Parigi non sarebbe d'accordo sulla redistribuzione indistinta dei migranti senza distinzione tra aventi diritto e non.