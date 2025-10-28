Migranti, Istat: nel 2024 richieste d'asilo in crescita, respinto il 64%

Nel 2024 a presentare richiesta d'asilo in Italia sono stati 151.120 migranti, secondo i dati Eurostat, che segnala quindi una crescita del 15,7% rispetto al 2023 (130.565). L'Istat fa notare che le domande esaminate sono state nel complesso 78.565 e che il 64,1% di tali istanze è stato respinto. La graduatoria dei principali Paesi interessati dalle richieste di asilo nel 2024 ricalca in parte quella dei permessi di soggiorno concessi per varie forme di protezione: fanno eccezione gli ucraini, per i quali è stata attivata la protezione temporanea straordinaria. Il primo Paese dei richiedenti asilo è il Bangladesh (32.865), seguito da Perù (32.865) e Pakistan (11.740).