Migranti, in Usa un giudice ripristina piena protezione per i "dreamer"

Un giudice del distretto federale di Brooklyn ha ripristinato il Daca, il programma varato da Barack Obama per proteggere i "dreamer", gli immigranti arrivati in Usa da minorenni al seguito di genitori clandestini. Il magistrato ha ordinato all'amministrazione Trump di pubblicare un avviso entro lunedì per accettare nuove domande e garantire che il permesso di lavoro sia di due anni. Si prevede che potrebbero essere ammessi sino a 300mila "dreamer".