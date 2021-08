Migranti, in Spagna nel 2021 entrati irregolarmente in 18.443

Afp

Sono 18.443 i migranti entrati irregolarmente in Spagna dall'inizio del 2021. Lo si apprende dagli ultimi dati diffusi dal ministero dell'Interno, secondo cui gli ingressi sono aumentati del 54,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. Tra gli oltre 18mila arrivati nel Paese, 8.222 sono entrati via mare alle Canarie. Diversi tentativi di ingresso irregolare via terra sono avvenuti invece alla frontiera tra il Marocco e l'enclave di Melilla.