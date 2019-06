Migranti, in Bosnia più di 9mila ingressi dall'inizio dell'anno

Dall'inizio dell'anno sono entrati illegalmente in Bosnia 9.081 migranti. Per far fronte alla situazione, il governo ha deciso l'impiego di ulteriori forze dell'ordine in aiuto alla polizia di frontiera e l'uso dell'esercito. I soldati dovranno ostruire fisicamente i passi e impedire l'attraversamento illegale del confine. Il maggior numero di migranti sono pakistani.