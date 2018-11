Migranti, i Dreamers vincono in appello contro Donald Trump

Vittoria in appello per i Dreamers, i giovani nati negli Stati Uniti da genitori immigrati illegali. La corte d'appello si è espressa contro la decisione dell'amministratore Trump di mettere fine al Daca, il Deferred Action for Childhood Arrivals approvato da Barack Obama e che regolarizzava la posizione dei figli dei clandestini. Secondo la corte la cancellazione del programma è illegale.