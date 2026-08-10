La premier Giorgia Meloni e l'omologa danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen, hanno condiviso sui social un "messaggio congiunto per l'Europa" in cui affermano di non accettare "un'immigrazione incontrollata" che ha "impatti negativi" sulle società. "Insieme a Mette Frederiksen, primo ministro della Danimarca, condividiamo alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere", ha scritto Meloni su Facebook. "Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, sia nelle nostre Nazioni sia in Europa. Nessuno può negare gli impatti negativi dell'immigrazione illegale sulle nostre società: aumento dei tassi di criminalità, crescente pressione sui servizi pubblici ed erosione della fiducia dei cittadini", affermano le due premier, sottolineando che "è particolarmente grave quando migranti illegali, privi del diritto di rimanere nelle nostre Nazioni, commettono crimini violenti, trafficano droga o si rendono responsabili di violenze sessuali".