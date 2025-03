Un giovane di 25 anni di origini magrebine è morto dopo essere stato gettato in mare, con altre persone, da un barcone al largo di Cabo de Gata-Nijar, in Almeria. I migranti tentavano di raggiungere le coste spagnole. In sette sono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa sulla spiaggia di Cala di Enmedio, ma per il 25enne, in stato di incoscienza, sono state inutili i tentativi di rianimazione. Un altro giovane è stato portato in ospedale in condizioni critiche.