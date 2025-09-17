Migranti gettati in mare da un barcone, 19 arresti alle Canarie

Oltre 50 migranti sono morti dopo essere stati gettati in mare vivi dai trafficanti durante una traversata di 11 giorni dal Nord Africa. È quanto emerge dalle indagini della polizia spagnola su un barcone di migranti soccorso il 24 agosto al largo delle isole Canarie con 248 persone a bordo. Gli inquirenti hanno effettuato 19 arresti, scattati dopo le dichiarazioni dei sopravvissuti che hanno raccontato di episodi brutali commessi a bordo dell'imbarcazione. Decine di persone sarebbero state gettate in mare, in alcuni casi solo per aver protestato o espresso il proprio dissenso per le condizioni del viaggio. La polizia ha formalizzato nei confronti degli arrestati accuse di omicidio, lesioni e torture.