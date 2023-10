Migranti, in Germania si schianta un furgone di trafficanti: 7 morti

Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di 6 anni. L'incidente è avvenuto sulla A94 vicino ad Ampfing, in Baviera

Diverse altre persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di 6 anni. Nel furgone, che stava presumibilmente fuggendo da un controllo di polizia, c'erano più di 20 migranti. L'incidente è avvenuto sulla A94 vicino ad Ampfing , in Baviera.

In Germania sette persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un veicolo utilizzato da trafficanti di migranti .

La polizia sospetta che il sinistro sia collegato al traffico di esseri umani ed è stata avviata un'inchiesta per omicidio. Come riporta Br24, il furgone sarebbe omologato per un massimo di nove persone a seconda del modello.