Migranti, Germania: "Anche i richiedenti asilo potrebbero essere respinti"

Il nuovo governo tedesco ha dichiarato mercoledì che inizierà a incrementare i controlli alle frontiere per contenere l'immigrazione. Il nuovo ministro degli Interni Alexander Dobrindt ha dichiarato che saranno inviate più forze di polizia ai confini del Paese per ridurre il numero di "migranti illegali". Ha dichiarato che la Germania non chiuderà del tutto le frontiere, ma che alcuni richiedenti asilo potrebbero essere respinti al confine; cosa che il governo precedente si era rifiutato di fare. Il nuovo cancelliere Friedrich Merz aveva promesso di inasprire la politica migratoria del Paese durante la sua campagna elettorale.