Migranti, Geo Barents soccorre 74 persone al largo della Libia

Il personale di Medici senza frontiere a bordo della nave Geo Barents ha soccorso 74 migranti al largo della Libia.

Tra loro ci sono molte donne e bambini. Si trovano su un gommone partito sabato notte dalle coste libiche. I sopravvissuti, informa Msf, sono esausti dopo aver trascorso 15 ore in mare in condizioni meteo avverse. La Geo Barents, ripartita l'1 dicembre, era una delle navi coinvolte nel braccio di ferro con il governo per l'approdo a Catania.