Migranti, ministro francese: "Da Meloni metodi inaccettabili"

Il tema migranti continua a dividere Italia e Francia.

La crisi "è una fortissima delusione, l'Italia non rispetta né il diritto internazionale né il diritto marittimo". È quanto afferma il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna, aggiungendo che il comunicato "in cui Giorgia Meloni afferma, parlando a nome nostro, che spetta alla Francia accogliere i migranti, è in totale contraddizione con quello che ci eravamo detti. Questi metodi sono inaccettabili".