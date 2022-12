Migranti, Francia: i nodi con l'Italia non sono ancora sciolti

Italia e Francia non hanno ancora sciolto i nodi sul tema migranti.

È quanto affermano fonti dell'Eliseo in merito ai rapporti con il governo di Giorgia Meloni dopo il caso Ocean Viking, alla vigilia del summit di Alicante. Per essere concreti, oggi, la questione dell'applicazione del diritto che è la questione che ci ha diviso con le autorità italiane il mese scorso, non è risolta", spiegano da Parigi, per poi aggiungere: "Non abbiamo visto modifiche nella posizione delle autorità italiane sull'applicazione del diritto dello Stato di bandiera. Noi consideriamo che il diritto richiami la responsabilità primaria degli Stati della zona Sar".