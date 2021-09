Migranti, fonti Ue: piano di Bruxelles contro traffico esseri umani

ansa

La Commissione europea sta ultimando un piano d'azione contro i trafficanti di esseri umani, che per la prima volta affronterà il "business" sponsorizzato dagli Stati, come avviene per esempio per la Bielorussia. L'iniziativa, secondo quanto dicono fonti diplomatiche Ue all'Ansa, fa parte di un nuovo pacchetto a cui si lavora a un anno dalla presentazione del Patto sull'Asilo. Tra gli altri elementi anche un rapporto sui flussi sulle varie rotte.