Migranti, emergenza alle Baleari: sbarcati in mille in una settimana

Ondata di migranti senza precedenza alle isole Baleari, dove nell'ultima settimana sono sbarcate oltre mille persone. Si tratta di una situazione di emergenza, in seguito alla quale la presidente del governo regionale, Marga Prohens (Partito popolare), ha convocato un vertice d'urgenza con i sindaci dei quattro Consigli insulari di Ibiza, Formentera, Maiorca e Minorca. La Regione, dice, non ha risorse sufficienti per affrontare il problema e accusa il governo centrale di attuare una politica di "frontiere aperte che incentiva l'immigrazione irregolare".