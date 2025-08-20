Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
VERTICE URGENTE DELLE ISOLE

Migranti, emergenza alle Baleari: sbarcati in mille in una settimana

20 Ago 2025 - 00:09
© Ansa

© Ansa

Ondata di migranti senza precedenza alle isole Baleari, dove nell'ultima settimana sono sbarcate oltre mille persone. Si tratta di una situazione di emergenza, in seguito alla quale la presidente del governo regionale, Marga Prohens (Partito popolare), ha convocato un vertice d'urgenza con i sindaci dei quattro Consigli insulari di Ibiza, Formentera, Maiorca e Minorca. La Regione, dice, non ha risorse sufficienti per affrontare il problema e accusa il governo centrale di attuare una politica di "frontiere aperte che incentiva l'immigrazione irregolare". 

migranti
spagna
isole baleari

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri