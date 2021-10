Migranti, Egitto: "Noi ne ospitiamo 6 milioni senza rinchiuderli"

"L'Egitto ha adottato dal 2016 misure per prevenire l'immigrazione clandestina e ospita attualmente tra 5 e 6 milioni di migranti, consentendo loro di mescolarsi con gli egiziani, di usufruire dei posti di lavoro e dei servizi". Lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, aggiungendo che "non ci sono campi per migranti e ci aspettiamo che il sostegno all'Egitto sia continuo".