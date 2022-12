Migranti, salvate al largo della Grecia 97 persone dirette in Italia

Novantasette migranti a bordo di un'imbarcazione in difficoltà al largo della costa sud-orientale di Atene, a nord-est dell'isola di Kea, sono state salvate dalla guardia costiera greca.

Si tratta di persone provenienti da Egitto, Afghanistan, Siria, Somalia, Israele e Iraq, salpate da Smirne, in Turchia, e dirette in Italia. Tra loro anche 4 cittadini turchi, arrestati dalle autorità greche con l'accusa di traffico di migranti. I 97 salvati avrebbero pagato 8mila euro a testa ai trafficanti per affrontare il viaggio.