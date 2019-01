Migranti, Di Maio: "Malta faccia sbarcare donne e bambini, li accoglieremo in Italia"

"Malta faccia sbarcare donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare una lezione di umanità all'Europa intera". Lo ha scritto su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, in merito alla vicenda delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye che trasportano migranti e che da giorni si trovano in acque maltesi. "L'Europa se ne frega, non possiamo continuare a cedere a questo ricatto", ha aggiunto.

Dopo che donne e bambini saranno sbarcate delle due navi Ong, ha continuato il ministro, "ci mettiamo al telefono con ognuno dei capi di Stato europei e li costringiamo a rispettare le quote previste per ogni Paese".



"Ancora una volta - ha aggiunto - solo l'Italia viene chiamata in causa. Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali. Per me nessun bambino con la sua mamma può stare in mare ostaggio dell'egoismo degli Stati europei".



Fonti di Palazzo Chigi hanno quindi riferito di una telefonata tra Di Maio e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per contattare Malta e far sbarcare mamme e bambini a bordo delle due navi, segnalando la disponibilità dell'Italia ad accoglierli.