Sul tema migrazione il Consiglio europeo "chiede una cooperazione rafforzata con i Paesi di origine e di transito, attraverso partnership globali reciprocamente vantaggiose, per affrontare le cause profonde e combattere la tratta e il contrabbando al fine di prevenire la perdita di vite umane e le partenze irregolari. L'allineamento delle politiche sui visti da parte dei Paesi confinanti è un elemento importante a questo proposito. Percorsi sicuri e legali in linea con le competenze nazionali sono essenziali per una migrazione regolare e ordinata".