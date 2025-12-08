Migranti: Consiglio Ue approva norme su paesi di origine e terzi sicuri

Il Consiglio dell'Ue ha concordato la sua posizione su due atti legislativi dell'UE che rafforzeranno l'applicazione pratica dei concetti chiave di paese sicuro nelle norme UE in materia di asilo. Queste nuove leggi UE in materia di migrazione mirano a istituire procedure di asilo più rapide ed efficaci per coloro che non dovrebbero ricevere protezione all'interno dell'UE. Il nuovo regolamento che rivede il concetto di paese terzo sicuro - scrive il Consiglio - amplierà le circostanze in cui una domanda di asilo può essere respinta per inammissibilità. Il Consiglio ha inoltre completato un importante elemento del Patto sulla migrazione e l'asilo del 2024, concordando il primo elenco comune UE di paesi di origine sicuri, che consentirà agli Stati membri di trattare le domande di protezione internazionale in modo accelerato. Il concetto di Paese terzo sicuro consente agli Stati membri dell'UE di respingere una domanda di asilo come inammissibile (ovvero senza esaminarne il merito) quando i richiedenti asilo avrebbero potuto chiedere e, se ammissibili, ottenere protezione internazionale in un Paese terzo considerato sicuro per loro.